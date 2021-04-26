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26 Nis 2021 - 18:36- Spor G: 26 Nis 2021 - 18:40

TAKIMDA MORALLER YERİNDE

Yeni Malatyaspor’da 29 Nisan Perşembe günü Sivasspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları neşeli şekilde başladı. Kümede kalma yolunda Ankaragücü karşısında hayati bir 3 puana imza atan sarı kırmızılılar, rahat bir şekilde çıkacağı Yiğidolar karşısında puan ya da puanlar arayacak.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Süper Ligin 37.haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, kalan haftalara daha umutlu girdi. İrfan Buz ile birlikte forma adaletinin üst seviyeye çıktığı sarı siyahlı takımda yüzler gülüyor. Ligin 36.haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, 37.haftada sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü Adem ve Tetteh’in golleriyle 2-1 mağlup etti. Süper Lig’de oynadığı 35 karşılaşma sonunda 9 galibiyet, 13 beraberlik, 13’te mağlubiyet yaşayan ve puanını 40’a yükselten sarı siyahlılar, haftayı 14’üncü sırada tamamlarken, kalan haftalar içinde büyük bir avantajı eline geçirmiş oldu. Ligin 37.haftasını kazançlı bir şekilde kapatan Doğu Anadolu ekibi, 38.haftasında 29 Nisan Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 16.00’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçının hemen ardından Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ise hemen başladı. Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde dün Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanan sarı siyahlılarda, Ankaragücü maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular gruplara ayrılarak pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken oyuncuların istekli halleri teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sivasspor maçını kazanmak isteyen Malatya ekibinde Ankaragücü karşısında dördüncü sarı kartına ulaşan kaptan Adem Büyük cezalı durumdayken, sakat futbolcunun bulunmaması teknik heyetin elini güçlendiriyor. Teknik direktör İrfan Buz’un Adem Büyük’ün yerine bu hafta ilk onbirde Stephen Mallan’a şans vermesi bekleniyor.

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de kalan son 5 maçı şöyle: 38.hafta Sivasspor-Yeni Malatyaspor, 39.hafta Yeni Malatyaspor-Kayserispor, 40.hafta Rizespor-Yeni Malatyaspor, 41.hafta Yeni Malatyaspor-Hatayspor, 42.hafta Galatasaray-Yeni Malatyaspor

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26 Nis 2021 - 18:36 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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