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26 Nis 2021 - 18:27- Yaşam G: 26 Nis 2021 - 18:31

Malatya’da 16 kişi vefat etti

Malatya’da dün 16 kişi vefat etti.
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 Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Talip Şahin’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hamiyet Sokak, No: 8/8, Yeşilyurt.”

“62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rabia Fırat’ın taziye adresi: Hidayet Mh.Sadreddin Konevi Cad.Tahsin Ünüvar Apt.No:2/11 Battalgazi”

“65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Taşçı’nın taziye adresi: Zaviye Mah.Hasanbey Cad.Özfurkan Sit.A-Blok.No:98 Yeşilyurt”                                                                          

“70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Belkise Ermin’nın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mah.Yaprak Cad.Yeşilevler 6. Blok.No:11 Yeşilyurt”                                                      

“80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Yılmaz’ın taziye adresi: Yakınca Mah.Kenan Işık Cad.Özen Yapı Koop.Birlik Apt.No:1 Yeşilyurt”          

“83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ökkeş Kıraç’ın taziye adresi: İstiklal Mh. Berrak  Sk. Lale Apt. No: 6/4 Battalgazi”                                                                    

“58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Serdar Bozer’in taziye adresi: Bostanbaşı Mah.Sidelya Park Konutları.C-Blok.No:5 Yeşilyurt”

“76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necla Ünsever’in taziye adresi: Özalper Mh. Gülümser Cad. No: 91/2/17 Yeşilyurt”

“78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Uzunpınar’ın taziye adresi: Atatürk Mh. 19 Mayıs Cad. No: 85 Yeşilyurt”                                                                 

“41 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Dönük’ün taziye adresi: Hacı Abdi Mah.Gülbeyaz Sk.Şeker Koop.4-Blok.No:3 Battalgazi”                                                

“81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Keleş’in taziye adresi: Çukurdere Mh. Gül Sk. No: 24/8 Yeşilyurt”

“60 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Özyavuz’un taziye adresi: Başharık Mah.Yağmur Sk.Ebru Apt.No:4 Battalgazi”                    

“83 yaşında vefat eden ve Karabayır Darende Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Güngör’ün taziye adresi: Karabayır Mahallesi,Darende”

“59 yaşında vefat eden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yiğit’in taziye adresi Bostanbaşı Mah.Çiftlik Sk.Arma Yapı Sit.No:5 Yeşilyurt”              

“65 yaşında vefat eden ve Hamidiye Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Nadide Üstün’ün taziye adresi: Hamidiye Mah.Şehit Konuralp Özcan Sk.Abdulvahap Üstün Apt.Yeşilyurt”

“53 yaşında vefat eden ve Sivas Mezarlığı’na defnedilen Ertuğrul Tur’un taziye adresi: Akçaşehir Köyü.Kangal Sivas”                                  

                                                                                             

26 Nis 2021 - 18:27 Malatya- Yaşam

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