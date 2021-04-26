Malatya’da 16 kişi vefat etti

Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Talip Şahin’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hamiyet Sokak, No: 8/8, Yeşilyurt.”
“62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rabia Fırat’ın taziye adresi: Hidayet Mh.Sadreddin Konevi Cad.Tahsin Ünüvar Apt.No:2/11 Battalgazi”
“65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Taşçı’nın taziye adresi: Zaviye Mah.Hasanbey Cad.Özfurkan Sit.A-Blok.No:98 Yeşilyurt”
“70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Belkise Ermin’nın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mah.Yaprak Cad.Yeşilevler 6. Blok.No:11 Yeşilyurt”
“80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Yılmaz’ın taziye adresi: Yakınca Mah.Kenan Işık Cad.Özen Yapı Koop.Birlik Apt.No:1 Yeşilyurt”
“83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ökkeş Kıraç’ın taziye adresi: İstiklal Mh. Berrak Sk. Lale Apt. No: 6/4 Battalgazi”
“58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Serdar Bozer’in taziye adresi: Bostanbaşı Mah.Sidelya Park Konutları.C-Blok.No:5 Yeşilyurt”
“76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necla Ünsever’in taziye adresi: Özalper Mh. Gülümser Cad. No: 91/2/17 Yeşilyurt”
“78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Uzunpınar’ın taziye adresi: Atatürk Mh. 19 Mayıs Cad. No: 85 Yeşilyurt”
“41 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Dönük’ün taziye adresi: Hacı Abdi Mah.Gülbeyaz Sk.Şeker Koop.4-Blok.No:3 Battalgazi”
“81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Keleş’in taziye adresi: Çukurdere Mh. Gül Sk. No: 24/8 Yeşilyurt”
“60 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Özyavuz’un taziye adresi: Başharık Mah.Yağmur Sk.Ebru Apt.No:4 Battalgazi”
“83 yaşında vefat eden ve Karabayır Darende Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Güngör’ün taziye adresi: Karabayır Mahallesi,Darende”
“59 yaşında vefat eden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yiğit’in taziye adresi Bostanbaşı Mah.Çiftlik Sk.Arma Yapı Sit.No:5 Yeşilyurt”
“65 yaşında vefat eden ve Hamidiye Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Nadide Üstün’ün taziye adresi: Hamidiye Mah.Şehit Konuralp Özcan Sk.Abdulvahap Üstün Apt.Yeşilyurt”
“53 yaşında vefat eden ve Sivas Mezarlığı’na defnedilen Ertuğrul Tur’un taziye adresi: Akçaşehir Köyü.Kangal Sivas”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.