Uyuşturucuya Geçit Verilmiyor!

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam, 203,81 gram Sentetik Kannabinoid, 49,39 gram Metamfetamin, 500 adet Yeşil Reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Konularla ilgili toplam 5 şahıs tutuklandı. 12 şahsa ise TCK 191 maddesinden işlem yapıldı. ( İHA)