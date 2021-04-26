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26 Nis 2021 - 15:24- Gündem G: 26 Nis 2021 - 15:43

Bozkurtoğlu: Siyasetin Kirli Yüzü!

BUSABAH TV Gündem Malatya programında bu haftada yine birbirinden önemli konular ele alındı. Umut Bozkurtoğlu ve Ali Aydoğan’ın değerlendirmeleriyle ele alınan konulardan birisi de gündemden düşmek bilmeyen Yeşilyurt Belediyesi oldu.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Yeşilyurt Belediyesi’nin bazı projelerinde betonun Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın aile şirketi olan Çınarlar Beton’dan temin edildiği iddiası gündemi sarstı. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Çınar,

Belirtmekte fayda var ki aileme ait olan firma Doğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Malatya ile çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır 

dedi.

Başkan Çınar,   CHP Malatya Milletvekilli Veli Ağbaba tarafından bu iddianın ortaya atıldığını belirterek Ağbaba’ya “iftira atıyorsun!” dedi.

Yaşanan bu olay üzerine Gündem Malatya programı Sunucusu Umut Bozkurtoğlu geçtiğimiz gün oynanan Helenex Yeni Malatyaspor- Ankara Gücü maçında Mehmet Çınar ve Veli Ağbaba’nın yan yana oturduklarını belirterek;

Dün maçta, birbiri aleyhinde açıklama yapan bu iki ismi yan yana görmemiz siyasetin kirli yüzünü bir kere daha görmemize neden oldu

İfadelerini kullandı.

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26 Nis 2021 - 15:24 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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