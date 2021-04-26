Bozkurtoğlu: Siyasetin Kirli Yüzü!

Yeşilyurt Belediyesi’nin bazı projelerinde betonun Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın aile şirketi olan Çınarlar Beton’dan temin edildiği iddiası gündemi sarstı. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Çınar,
Belirtmekte fayda var ki aileme ait olan firma Doğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Malatya ile çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır
dedi.
Başkan Çınar, CHP Malatya Milletvekilli Veli Ağbaba tarafından bu iddianın ortaya atıldığını belirterek Ağbaba’ya “iftira atıyorsun!” dedi.
Yaşanan bu olay üzerine Gündem Malatya programı Sunucusu Umut Bozkurtoğlu geçtiğimiz gün oynanan Helenex Yeni Malatyaspor- Ankara Gücü maçında Mehmet Çınar ve Veli Ağbaba’nın yan yana oturduklarını belirterek;
Dün maçta, birbiri aleyhinde açıklama yapan bu iki ismi yan yana görmemiz siyasetin kirli yüzünü bir kere daha görmemize neden oldu
İfadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.