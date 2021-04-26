26 Nis 2021 - 15:24- Gündem

Bozkurtoğlu: Siyasetin Kirli Yüzü!

BUSABAH TV Gündem Malatya programında bu haftada yine birbirinden önemli konular ele alındı. Umut Bozkurtoğlu ve Ali Aydoğan’ın değerlendirmeleriyle ele alınan konulardan birisi de gündemden düşmek bilmeyen Yeşilyurt Belediyesi oldu.