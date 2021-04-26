“Bu memleketin utanç duyacağı birinci adam Mehmet Çınar’dır”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şubesini ziyaret eden Ağbaba, burada gündeme ilişkin açıklamada bulundu.
“AMERİKA’YA TEPKİ OLARAK KÜRECİK ÜSSÜ KAPATILMALIDIR”
Milletvekili Ağbaba, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesine ilişkin,
ABD Başkanı Biden’ın ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesiyle beraber Amerika soykırımı kabul etmiş oldu ve bunu en üst ağızdan dillendirdi. Tabii burada Türkiye maalesef bu süreci diplomasi ve lobi anlamında sağlıklı bir şekilde yürütemedi. Burada Türkiye’nin, herkesin sert bir tepki göstermesi gerekiyor. En çok tepkiyi de bu ülkeyi yöneten iktidarın vermesi lazım
dedi.
Malatya Kürecik’te NATO Üssü'nün olduğunu anımsatan Ağbaba,
Hükümet eğer tepki gösterecekse, derhal ilk tepki olarak bu üssün kapatılmasını sağlamalıdır. Her konuda konuşan Recep Tayyip Erdoğan’dan iki günden beri ses çıkmıyor. En çok cevap vermesi gereken Washington Büyükelçisi’nden de çıt çıkmıyor, Amerika’yı izlemekle yetiniyor. Türkiye bunları hak etmiyor. Türkiye tekrar Atatürk’ün dış politikasına dönemlidir. Tekrar bağımsız, onurlu politikalarının altını çizmelidir. Önce hodri meydan gel Kürecik Üssü’nü kapat Amerika ve dünya senin bu konudan rahatsız olduğunu görsün ki başka ülkelerde ‘Ermeni Soykırımı’nı zincirleme şekilde kabul etsin. Bir korkumuz da o; Amerika Birleşik Devletleri kabul ettikten sonra birçok ülkede bunu kabul eder diye düşünüyoruz
ifadelerini kullandı.
“128 MİLYAR DOLARIN HESABINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
“128 milyar dolar nerede?’ diye soruyoruz ifadesini kullanan Ağbaba,
Bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Adeta bir polis devleti gibi ‘128 milyar dolar nerede?’ afişlerini takip ederek, indiriyorlar. 128 ile ilgili hiçbir şey görmek istemiyorlar. Bu vatandaşın, fakirin fukaranın parası olan 128 milyar doların hesabını sormaya devam edeceğiz ve bu topluma unutturmayacağız
diye konuştu.
“BURADA İNSAN KAÇAKÇILIĞI VAR, BUNUN SİYASİ AYAĞININ OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL”
Milletvekili Ağbaba, Yeşilyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla hizmet pasaportu düzenlenen ve yurt dışından geri dönmeyen 43 kişiyle ilgiliyse şu açıklamayı yaptı:
Dünyada eşi benzeri görülmeyen, Türkiye’ye mahsus VİP bir insan kaçakçılığı var, belediyeler eliyle yapılıyor. İlk Yeşilyurt Belediyesi’nde ortaya çıktı. Yeşilyurt Belediyesi’nin bir dernek eliyle bir çeteyle birlikte Valilik’ten gri (hizmet) pasaportu alarak yurt dışına insan gönderdiği ortaya çıktı. 45 kişi gidiyor, 2 kişi geliyor, 43 kişi gelmiyor. Bu olay geçen yıl eylül ayında oluyor, hiç kimse ses çıkarmıyor, duymazdan, görmezden geliyorlar. Kamuoyu unutsun, duymasın diye bu olayı hasıraltı etmeye çalışıyorlar. Belediye meclis üyelerimiz soru önergesi verdi ve bu büyük suç ortaya çıktı ama Yeşilyurt Belediyesi’nden hala bu konuyla ilgili bir açıklama yok. ‘Kimler gitti?’ diyoruz, ‘listeden haberim yok’ diyor. Listeyi biz buluyoruz. Belediye meclis üyelerimiz soru soruyor, komisyondaki sayılarını düşürüyor. Önemli bir suç var ve belediye başkanı bu suçla ilgili konuşmuyor. Burada önemli bir insan kaçakçılığı var. Burası senin babanın çiftliği değil. İnsan kaçakçılığı dünyanın her yerinde suç ve cezası belli maalesef görevden el çektirmede olmadı. Bakıyoruz ki Türkiye’nin her yanında bir şebeke insan kaçakçılığı yapıyor. Bunun siyasi ayağının olmaması, Ankara’dan birinin telefon açmaması mümkün değil. Bir siyasi ayak var, bunun ortaya çıkması için uğraşacağız. On binlerce insanın bu yöntemle kaçırıldığı ifade ediliyor.
Almanya Hannover Başkonsolosluğunda görevli 2 diplomatın Türkiye’ye çekildiğini ileri süren Ağbaba,
Hannover Başkonsolosluğunda Konsolos Muavini olarak çalışan Güler Fidan, geçtiğimiz şubat ayında ’45 kişinin 43’ü Türkiye’ye dönmemiş’ diyor. Şüpheleniyor, hem konsolos hem de dış işleri yetkililerine yazı yazıyor, ‘43’ü Türkiye’ye dönmemiş, bunlarla ilgili gerekenin yapılması gerekir’ diyor. Güler Fidan ve eşi görevden alınıyor, Türkiye’ye tayinleri çıkarılıyor. Bu alışık olduğumuz bir uygulama. Demek ki bir siyasi ayak var. Güler Fidan’ın tayinini yapanlar siyasi ayaktır. Olayı herkesten önce fark edip, ortaya çıkaran bir insanı neden sürgün ediyorsun? Demek ki bu insan kaçakçılığında ülkeyi yönetenlerin parmağı var. Bingöl’de, Malatya’da bir ayağı var, başka ayaklarının olduğunu biliyoruz. Dışişleri Bakanı’nı da bu olay doğruysa gereğini yapmaya davet ediyoruz
ifadelerini kullandı.
“BİR BELEDİYE BAŞKANININ KENDİ İŞYERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPMASI DOĞRU MU?”
AK Partili siyasetçilerin Malatya’yı iyi şeylerle gündeme getirmediklerini iddia eden Ağbaba,
Malatya her zaman Türkiye’nin gündeminde. Daha önce birçok konuyla gündeme gelmişti şimdide insan kaçakçılığı ve yolsuzlukla gündeme geliyor. Eski Ticaret Bakanı Pekcan, eşinin şirketinden bir miktar dezenfektan almış. O alırda bizimki burada durur mu? O da, kendi işyerinden belediyeye işyerinin üretmiş olduğu gaz beton almış. Yeşilyurt Belediyesi’nin bütün beton işlerini o firma yapıyor. Biz sorduk, bu etik midir, siyasi ahlaka uyar mı? Bir belediye başkanının kendi işyerinden alış veriş yapması etik değildir. Nasıl ki Eski Ticaret Bakanı için etik değilse ve görevden alındıysa, bunun içinde etik değildir ve görevden alınmalıdır. Ben diyorum ‘aldın mı, almadın mı?’ diyorum, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyor. Ben diyorum ki ‘kendi şirketinden aldın mı, almadın mı?’ Basın açıklaması yapıyor ve cevap ‘Recep Tayyip Erdoğan.’ Pisliğini ve yolsuzluğunu Recep Tayyip Erdoğan ile örtmeye çalışıyor ve beni suçluyor. Benim için ‘utanıyoruz’ demiş. Utanç durulacak bir şey varsa, bu memleketin utanç duyacağı birinci adam Mehmet Çınar’dır, Veli Ağbaba değildir. Veli Ağbaba, bu memleketin hakkını, hukukunu savunuyor. Veli Ağbaba, milletvekili olduğundan beri siyasi görüşü, etnik kökeni ne olursa olsun mazlumun, mağdurun yanında siyaset yapıyor. Veli Ağbaba ile ilgili hiç para pul ilişkisi duydunuz mu? Duyamazsınız, duymayacaksınız da. Utanç duyulacak bir şey varsa Malatya’nın insan kaçakçılığıyla dünya gündemine gelmesidir. Ailene kimsenin laf söylediği yok, senin alış verişin etik mi değil mi onun hesabını ver. Bir belediye başkanının kendi işyerinden alış veriş yapması doğru mu? Milletvekilleri bu konuda ne düşünüyor? Yarın başka şeylerde gündeme gelecek. Biz, AK Parti belediyeleriyle ilgili yolsuzluk olduğunu söylüyoruz, buna büyükşehirde dahil, benim hakkımda suç duyurusunda bulunsunlar
diye konuştu.
ADD Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya teşekkür ederek,
Milletvekilimiz derneğimizin ilk üyelerindendir. Kendisini derneğimizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Kendisiyle onur duyuyoruz
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.