26 Nis 2021 - 14:53- Gündem

“Bu memleketin utanç duyacağı birinci adam Mehmet Çınar’dır”

CHP'li Ağbaba, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın kendisiyle ilgili yaptığı, “Genel Başkan Yardımcılığını yaptığı siyasi parti ve kendisinin terör örgütleri ve teröristler ile ahlak, edep ve insanlıktan uzak ilişkilere dayalı siyaset tarzı ilimiz için utanç kaynağıdır” açıklamasıyla ilgili “Pisliğini ve yolsuzluğunu Recep Tayyip Erdoğan ile örtmeye çalışıyor. Benim için ‘utanıyoruz’ demiş. Utanç duyulacak bir şey varsa, bu memleketin utanç duyacağı birinci adam Mehmet Çınar'dır" dedi.