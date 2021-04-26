Malatya Kapanma Sonrası Tam Açıldı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla birlikte uygulanan hafta sonu kısıtlamalarının ardından cadde ve sokaklar insan kalabalığıyla doldu taştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama sonrasında 23 Nisan da dahil olmak üzere kapanmadan dolayı vatandaşlar 3 günü evlerinde geçirdiler.

Yaşanan kapanmadan dolayı vaka sayılarında azalması beklenirken durum hiçte öyle olmadı. Özellikle kapanmanın bittiği 26 Nisan’da cadde ve sokaklar deyim yerindeyse hıncahınç doldu.

Malatya’da rengin kırmızıya dönmesiyle birlikte kısıtlamalar da arttırılmıştı. Tüm bu kısıtlamalar ve vaka sayılarını azaltmak için alınan önlemler 3 günlük tam kapanma sonrası ihmal edildi, sokaklar insan kalabalığıyla doldu.

Uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan bu durum virüsün hafife alındığını gözler önüne serdi.