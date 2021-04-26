Malatya Kapanma Sonrası Tam Açıldı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla birlikte uygulanan hafta sonu kısıtlamalarının ardından cadde ve sokaklar insan kalabalığıyla doldu taştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama sonrasında 23 Nisan da dahil olmak üzere kapanmadan dolayı vatandaşlar 3 günü evlerinde geçirdiler.
Yaşanan kapanmadan dolayı vaka sayılarında azalması beklenirken durum hiçte öyle olmadı. Özellikle kapanmanın bittiği 26 Nisan’da cadde ve sokaklar deyim yerindeyse hıncahınç doldu.
Malatya’da rengin kırmızıya dönmesiyle birlikte kısıtlamalar da arttırılmıştı. Tüm bu kısıtlamalar ve vaka sayılarını azaltmak için alınan önlemler 3 günlük tam kapanma sonrası ihmal edildi, sokaklar insan kalabalığıyla doldu.
Uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan bu durum virüsün hafife alındığını gözler önüne serdi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.