Bir haftada Malatya’da yok yok!

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 19 – 25 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda birçok suçtan haklarında yakalama kararı olan kişiler yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne intikal eden olaylar şöyle:

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 Yıl 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.S. isimli şahıs 19 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.Y. isimli şahıs 19 Niasan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Silahla Yağma suçundan kesinleşmiş 5 Yıl 5 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 19 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 19 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

5809 SKM suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.Ö. isimli şahıs 20 Nisan’da günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hakaret suçundan dolayı Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs 20 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan kesinleşmiş 10 Ay 3 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 20 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs 20 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs 20 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hakaret suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.S. isimli şahıs 20 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 6 Yıl 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 20 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.İ. isimli şahıs 20 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A.İ. isimli şahıs 20 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 20 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan kesinleşmiş 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.B. isimli şahıs 20 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.G. isimli şahıs 21 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.B. isimli şahıs 21 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Alkollü Araç Kullanma suçundan kesinleşmiş 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 21 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 21 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit Yaralama suçundan kesinleşmiş 5 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 21 Nisan’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 9 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.K. isimli şahıs 21’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 21’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 1 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs 21’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Cebir Tehdit Veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 4 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 21’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Cebir Tehdit Veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 4 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.E. isimli şahıs 21’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Yaralama suçundan 3 Yıl 9 Ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B. isimli şahıs 22’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs 22’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Evi Terk Eden Çocuğu Yanında Tutmak suçundan dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ö. isimli şahıs 22’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan kesinleşmiş 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.U. isimli şahıs 22’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Tehdit suçundan dolayı Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs 22’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Yaralama suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 9 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 22’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Silahla Tehdit suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.E.A. isimli şahıs 22’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan 4 Yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 22’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hizmet Nedeniyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.E. isimli şahıs 22’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

5809 SKM suçundan kesinleşmiş 3 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 23’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan 3 Yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.K. isimli şahıs 23’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

H6136 SKM suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.G. isimli şahıs 24’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Yaralama suçundan dolayı Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.İ. isimli şahıs 16’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs 24’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.S. isimli şahıs 24’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M.K. isimli şahıs 24’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.H. isimli şahıs 24’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

6136 SKM suçundan kesinleşmiş 20 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.G. isimli şahıs 25’da Nisan Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

( Haber Merkezi)