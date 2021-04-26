Edinilen bilgiye göre, Yenihamam Mahallesinde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası uygulandı, ayrıca kumar parası olan 400 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. ( Haber Merkezi)
26 Nis 2021 - 10:54- Asayiş Güncelleme: 26 Nis 2021 - 11:31
KUMARA SUÇÜSTÜ BASKIN!
İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.