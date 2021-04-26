KUMARA SUÇÜSTÜ BASKIN!

Edinilen bilgiye göre, Yenihamam Mahallesinde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası uygulandı, ayrıca kumar parası olan 400 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. ( Haber Merkezi)