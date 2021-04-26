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26 Nis 2021 - 10:11- Yaşam G: 26 Nis 2021 - 10:27

MALATYA YAĞIŞ BEKLİYOR!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre sağanak yağışlar kapıda.
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Malatya ve çevre illere güney yönden kuvvetli fırtına uyarısı yapan Meteoroloji Müdürlüğü, kısa süreli olarak kuvvetli fırtına esmesinin beklendiğini ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade etti.

Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Aynı zamanda öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgârlarıyla bölge geneline taşınacağı ifade edildi. Tozdan dolayı meydana gelecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

( Haber Merkezi)

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26 Nis 2021 - 10:11 Malatya- Yaşam

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