Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Fuzuli Caddesi mevkiinde bir motosikleti şüphe üzerine durmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ekipler ile kovalamacaya girdi. Yaşanan kovalamacada caddesi üzerinde kaldırıma çarpan motosiklet yola savrulurken, araçta yolcu olarak bulunan O.E. yaralandı.
Yaralı şahıs bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Y.M.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçu başta olmak üzere, plakası ve ehliyetsiz motosiklet kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, 'dur' ihtarına uymamak gibi suçlardan toplamda yaklaşık 9 bin TL para cezası kesildi.( İHA)
26 Nis 2021 - 09:19- Asayiş Güncelleme: 26 Nis 2021 - 09:24
Kovalamacaya 9 bin TL ceza!
Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden dışarı çıkan motosikletli şahıs çok sayıda polis ekibini peşine takarak kovalamaca sonrası kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, sürücüye sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik kurallarını ihlalden 9 bin TL para cezası kesildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.