Silahlı kavgada 4 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, kavgada 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye mevcutlu olarak sevk edilen 6 kişiden 4'ünün tutuklandığı 1 kişinin savcılıkta diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. ( İHA)