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25 Nis 2021 - 21:54- Asayiş G: 25 Nis 2021 - 22:01

Traktörle otomobil çarpıştı:3 yaralı

Malatya'nın Kale ilçesinde bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi mevkiinde M. B.'nîn kullandığı  otomobil ile M. Ç. idaresindeki traktör çarpıştı. Yaşanan kazada her iki aracın sürücüsünün yanı sıra traktör de yolcu olarak bulunan 1 kişi de yaralandı.


Yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Acil Servisine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.( İHA)

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25 Nis 2021 - 21:54 Malatya/ Kale- Asayiş

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