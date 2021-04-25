Traktörle otomobil çarpıştı:3 yaralı

Edinilen bilgiye göre Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi mevkiinde M. B.'nîn kullandığı otomobil ile M. Ç. idaresindeki traktör çarpıştı. Yaşanan kazada her iki aracın sürücüsünün yanı sıra traktör de yolcu olarak bulunan 1 kişi de yaralandı.



Yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Acil Servisine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.( İHA)