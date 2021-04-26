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26 Nis 2021 - 11:00- Ekonomi G: 25 Nis 2021 - 21:23

vinç alımı yapılacak!

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi, vinç alımı yapacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "VİNÇ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# ile, için, basın, ilan.gov.tr, açık ihale usulü

26 Nis 2021 - 11:00 Malatya- Ekonomi

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