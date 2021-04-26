vinç alımı yapılacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "VİNÇ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır." bilgileri yer aldı.

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