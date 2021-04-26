Bina yapım işi

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" bilgileri yer aldı.

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