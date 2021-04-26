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26 Nis 2021 - 09:00- Teknoloji G: 25 Nis 2021 - 21:04

Yazılım Geliştirme Danışmanı alınacak!

İSDEP Bireysel Yazılım Geliştirme Danışmanı istihdam edilecek.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görev almak üzere Yazılım Geliştirme Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# türk, için, basın, ilan.gov.tr

26 Nis 2021 - 09:00 Malatya- Teknoloji

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