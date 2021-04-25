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25 Nis 2021 - 17:47- Sağlık G: 25 Nis 2021 - 18:28

Ambulans helikopter yine havalandı!

Malatya’da, kalp krizi geçiren yaşlı adamın imdadına ambulans helikopter yetişti.
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Darende ilçesinde kalp krizi geçiren Haydar Soylu Emay (72), önce ilçedeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne 112 ambulansı ile kaldırıldı. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Emay’ın tam donanımlı hastaneye gitmesi gerektiği yönünde doktor rapor verdi. Malatya merkezde konuşlu bulunan ambulans helikopter talep edilirken, yaşlı adam Darende İlçesi Stadı'na inen 112 ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Emay'ın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.( İHA)

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25 Nis 2021 - 17:47 Malatya/ Darende- Sağlık

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