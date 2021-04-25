Busabah Malatya Busabah Malatya
25 Nis 2021 - 17:33- Eğitim G: 25 Nis 2021 - 17:42

İnönü, Biden'nın Ermeni Soykırım iddialarını reddetti!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni soykırımı iddialarına bir ret de Malatya İnönü Üniversitesi’nden gelerek, "Bilimsel temellerden yoksun, siyasi mülahazalarla dolu bu asılsız iddiaları destekleyecek hiçbir hukuk ve tarih belgesi, mahkeme kararı ve kanıt bulmak mümkün değildir" denildi.
mask

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada,

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklama tarihi gerçeklere dayanmayan, temelsiz ve siyasi amaçlar taşıyan ifadeler içermektedir. Bilimsel temellerden yoksun, siyasi mülahazalarla dolu bu asılsız iddiaları destekleyecek hiçbir hukuk ve tarih belgesi, mahkeme kararı ve kanıt bulmak mümkün değildir. Gurur duyduğumuz tarihimizi lekelemeye bu iftiraların ve çarpıtmaların gücü yetmeyecektir. Tarihimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da temizdir ve ABD başkanının iftiraları ile lekelenmesi mümkün değildir. Özellikle geçmişlerinde insanlığa karşı suç işlemiş, soykırım yapmış ve her türlü hukuk ihlalini yaparak dünyayı sömürgeleştirmiş devletlerin bugünkü yöneticileri, içeride karşılaştıkları sorunları gizlemenin ve uluslararası sistemde yaşadıkları güç kaybını durdurmanın bir yolu olarak ülkemize yönelik benzer iftiralarda bulunmaktadırlar. Bu ülkelerin öncelikle kendi geçmişlerine bakmaları gerekmektedir

ifadelerine yer verildi.


Bu açıklamanın güçlenen Türkiye'nin önünü kesme çabası olduğuna dikkat çekildiği İnönü Üniversitesi Rektörlüğü açıklamasında

Asırlarca Türk milletinin himayesinde dinlerini ve dillerini koruyarak barış içinde yaşayan Ermeni toplumuna bir faydası da olmayacaktır. Bu iftiralar içeren açıklama, ancak toplumlar arasında nefret suçunun yeşermesine hizmet edecektir. Ayrıca hatırlatmak gerekir ki, 1915'te yaşanan olayların asıl sorumlusu da, bugün olduğu gibi, Ermeni vatandaşlarımızı kendi siyasi çıkarlarına alet etmek isteyen emperyal güçlerdir. Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtarak sebep oldukları büyük acılar ile ilgili tarihi belgeler arşivlerde durmakta ve herkesin istifadesine açık bulunmaktadır. Gerçeği aramak isteyenlerin yapacakları şey siyasi kararlar almak değil, bilimsel ve objektif ölçütler içinde konuyu araştırmaktır. İnönü Üniversitesi olarak tarihi gerçeklere aykırı olan bu iddiaları reddettiğimizi ve şiddetle kınadığımızı ifade etmek isteriz

denildi.( İHA)

# ile, Her, büyük, İHA, türk, mahkeme, Başkanı

25 Nis 2021 - 17:33 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

30 öğretim üyesi alınacak! mask
30 öğretim üyesi alınacak!
23 Nisan'da sokağa çıkmak yasak! mask
23 Nisan'da sokağa çıkmak yasak!
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor mask
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
81 öğretim üyesi alınacak! mask
81 öğretim üyesi alınacak!
Bakan Selçuk: Önceliğimiz bilim ve sağlık mask
Bakan Selçuk: Önceliğimiz bilim ve sağlık
Malatya’ya yeni Milli Eğitim Müdürlüğü Binası mask
Malatya’ya yeni Milli Eğitim Müdürlüğü Binası
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK! mask
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK!
Malatya’da hareketli dakikalar mask
Malatya’da hareketli dakikalar
Aile içi tartışma kanlı bitti mask
Aile içi tartışma kanlı bitti
Özel Kalem Müdürü görevden mi alındı? mask
Özel Kalem Müdürü görevden mi alındı?
Yol inşaatı mezarları yuttu! mask
Yol inşaatı mezarları yuttu!
Skandalda İnterpol devreye girdi! mask
Skandalda İnterpol devreye girdi!

GALERİ

Kısıtlama sürecinde hayvanların bakımı ihmal edilmiyor mask
Kısıtlama sürecinde hayvanların bakımı ihmal edilmiyor
Malatya’da hareketli dakikalar mask
Malatya’da hareketli dakikalar
Yol inşaatı mezarları yuttu! mask
Yol inşaatı mezarları yuttu!
“5 kişiyle bile çelengimizin sunulmasına izin verilmedi” mask
“5 kişiyle bile çelengimizin sunulmasına izin verilmedi”
23 Nisan’da evlerin camları rengârenk mask
23 Nisan’da evlerin camları rengârenk
23 Nisan sade bir törenle kutlandı mask
23 Nisan sade bir törenle kutlandı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL