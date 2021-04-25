25 Nis 2021 - 17:33- Eğitim

İnönü, Biden'nın Ermeni Soykırım iddialarını reddetti!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni soykırımı iddialarına bir ret de Malatya İnönü Üniversitesi’nden gelerek, "Bilimsel temellerden yoksun, siyasi mülahazalarla dolu bu asılsız iddiaları destekleyecek hiçbir hukuk ve tarih belgesi, mahkeme kararı ve kanıt bulmak mümkün değildir" denildi.