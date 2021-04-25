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25 Nis 2021 - 17:20- Spor G: 25 Nis 2021 - 17:31

YEŞİLYURT İKİ KEZ ÖNE GEÇTİĞİ MAÇI KAYBETTİ

TFF 3.Lig 1.Grup’ta 29.haftada Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Nevşehir Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

FERDİ DURDU
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Grup’ta 29.haftada Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde Nevşehir Belediyespor’u konuk etti. Turuncu yeşilliler, 14.dakikada Emre Gemici’nin uzaktan attığı harika golle mücadelede 1-0 öne geçti. Nevşehir Belediyespor, 52.dakikada Emre Işık’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmanın 72.dakikasında Akın Akman, Emre Gemici’den aldığı topu ağlara gönderdi ve Yeşilyurt Belediyespor, müsabakada skoru 2-1’e getirdi. Golden 3 dakika sonra 75’te Hamza Küçükköylü, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert ve düzgün bir vuruşla skoru 2-2’ye getiren golü kaydetti. Kümede kalma mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor, Furkan Mızrak’ın golüyle skoru 3-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Nevşehir Belediyespor, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Karşılaşmanın bir bölümünü İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de izledi.

STAT: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu saha

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Turgut Evran, Ramazan Ufuk Avdaş, 4.Hakem Hatem Yarar

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 10.Emre Gemici, 11.Akın Akman, 14.Gökhan Payal (Dk.27 Erşan Yaşa), 16.İzlem Anıl Balakkız (Dk.75 Burak Balaban), 18.Ayhan Gürbüz (Dk.90 Yusuf Erdem), 21.Deniz Ataç (Dk.75 Güney Tutcuoğlu), 22.Erçin Ilgaz, 33.İlker Günaslan, 44.Erhan Gözetlik, 70.Halil Çelik (Dk.76 Uğurcan İkikardeş)

YEDEKLER: 96.Timur Çakıroğulları, 2.Erşan Yaşa, 39.Uğurcan İkikardeş, 41.Burak Balaban, 78.Berkay Yılmaz, 89.Güney Tutcuoğlu, 97.Yusuf Erdem

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: 41.Onur Behiç Özalgan, 6.İsmail Hacıhafızoğlu, 8.Efe Can Çölbekler, 11.Muhammed Burak Taşdemir (Dk.46 Cumhur Yılmaztürk), 46.Mehmet Kaan Türkmen, 14.Mustafa Coşkun (Dk.62 Furkan Mızrak), 61.Ahmet Eren (Dk.90 Süleyman Selak), 77.Fatih Kıran, 80.Buğra Temel (Dk.46 Emre Işık), 88.Muhammed Furkan Işık (Dk.46 Hamza Küçükköylü), 13.Hasan Erbey

YEDEKLER: 33.Furkan Güzel, 3.Cumhur Yılmaztürk, 50.Hamza Küçükköylü, 99.Rahmi Özdemir, 26.Süleyman Selak, 48.Emre Işık, 52.Furkan Mızrak

TEKNİK SORUMLU: Tahir Alegöz

GOLLER: Dk.14 Emre Gemici, Dk.72 Akın Akman (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Dk.52 Emre Işık, Dk.75 Hamza Küçükköylü, Dk.87 Furkan Mızrak (Nevşehir Belediyespor)

SARI KART: Muhammed Burak Taşdemir (Nevşehir Belediyespor)

MAÇTAN NOTLAR

Dakika 5: Nevşehir Belediyespor’da Muhammed Furkan Işık’ın sert şutunda kaleci İsmail parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Dakika 14: Halil Çelik’in pasında Emre Gemici uzak mesafeden sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Dakika 26: Akın’ın soldan pasında arka direkte Emre Gemici, müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Dakika 43: Nevşehir Belediyespor’da Mehmet Kaan’ın ceza sahası içi yakın mesafeden şutunda kaleci İsmail topa dokundu ve gole izin vermedi.

Dakika 45+1: Yeşilyurt Belediyespor’da İzlem Anıl Balakkız’ın sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 52: Nevşehir Belediyespor’da uzun gönderilen topta defansın arkasına sarkan Emre Işık, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dakika 63: Deniz Ataç, Nevşehir Belediyespor ceza alanının önüne kadar topu sürdü ve şutunu çekti. Kaleci Onur, son anda direğin dibinden topu kornere çelmeyi başardı.

Dakika 65: Nevşehir Belediyespor’da Fatih Kıran, kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Fatih, topu kaleci İsmail’in üzerine nişanladı.

Dakika 72: Emre’nin pasında Akın Akman topu ağlara gönderdi: 2-1.

Dakika 75: Nevşehir Belediyespor’da Hamza Küçükköylü, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu top ağlara gitti: 2-2.

Dakika 87: derinlemesine gönderilen pasta sağdan ceza sahasına giren Furkan Mızrak, kaleci İsmail’in sağından topu ağlara gönderdi: 2-3.

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25 Nis 2021 - 17:20 Malatya- Spor

Muhabir Ferdi Durdu

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