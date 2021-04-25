“NASIL OYNANMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİK”

Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok önemli bir müsabaka çıktıklarını ve karşılaşmanın kendileri açısından adete bir final niteliğinde olduğunu ifade etti. Bu tür müsabakalara hazırlanmanın da kolay olmadığını ifade eden Buz,
Mental anlamda takımı çok iyi hazırlamak gerekiyordu. Futbolcu kardeşlerimiz de özellikle tabi mental anlamda ruhu ile her şeyi ile sahadaydı. Karşılaşma 2-1 bitti ama bize göre çok net bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum” diye konuştu. Müsabaka da genel anlamda daha iyi takım olan tarafın kendileri olduğunu dile getiren Buz, “Taktiksel anlamda çok doğruları yaptığımızı düşünüyorum. Bu müsabakada nasıl oynanması gerektiğini de gösterdik, çok çok önemli bir galibiyet aldık. Puan yaptık bizim açımızdan tabi önemliydi bundan sonraki müsabakaları kazanmaya bakacağız
ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.