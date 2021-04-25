25 Nis 2021 - 17:05- Spor

“NASIL OYNANMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİK”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, MKE Ankaragücü karşısında alınan 3 puanın önemli olduğunu ifade ederek, “Taktiksel anlamda çok doğruları yaptığımızı düşünüyorum. Bu müsabakada nasıl oynanması gerektiğini de gösterdik, çok çok önemli bir galibiyet aldık” dedi.