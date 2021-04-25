KAPLANI GOLCÜLERİ SIRTLADI!

Ligin 37.haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Müsabakaya kontrollü şekilde başlayan iki takımda soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Yeni Malatyaspor 55. dakikada Karim Hafez’in ortasıyla topu ağlara gönderen Adem Büyük’ün golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra rahatlayan ev sahibi takım ataklarını sıklaştırırken, konuk ekipte Geraldo Hafez’e yaptığı sert faul gerekçesiyle kırmızı kartla doğrudan oyun dışı kaldı. Yeni Malatyaspor’da oyuna 68. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’un yerine dahil olan Benjamin Tetteh ile 77. Dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Karşılaşmada son sözü Ankaragücü’nde 90. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Josepf Paintsil söyledi. Müsabakayı 2-1 kazanan Yeni Malatyaspor puanını 40’a yükseltirken Ankaragücü 38 puanda kaldı.

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Ümit Öztürk (Denizli Bölgesi-Üst Klasman Hakemi), İsmail Şencan (Eskişehir Bölgesi-Üst Klasman Yardımcı Hakemi), Osman Gökhan Bilir (Denizli Bölgesi-Üst Klasman Yardımcı Hakemi), 4.Hakem Kutluhan Bilgiç (İzmir Bölgesi-Üst Klasman Hakemi)

VAR Hakemi Arda Kardeşler (Bursa Bölgesi-Üst Klasman Hakemi), AVAR Hakemi Yasin Kol (Trabzon Bölgesi-Üst Klasman Hakemi)

YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 17.Teenage Lingani Hadebe, 20.Ahmned Ildız, 21.Moryke Fofana (Dk.85 Aly Malle), 26.Semih Kaya, 45.Karim Hafes Ramadan Seifeldin, 57.İssam Chebake, 61.Zeki Yavru (Dk.85 Afriyie Acquah), 77.Mustafa Eskihellaç (Dk.68 Stephen Patrick Mallan), 90.Kubilay Kanatsızkuş (Dk.68 Benjamin Tetteh), 99.Adem Büyük (Dk.80 Umut Bulut)

YEDEKLER:1.Abdulsamed Damlu, 4.Stephen Patrick Mallan, 6.Afriyie Acquah, 8.Fernando Ruben Zuqui, 9.Umut Bulut, 12.Aly Malle, 19.Benjamin Tetteh, 24.Olcay Şahan, 27.Eric Ndizeye, 92.Bülent Cevahir

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

MKE ANKARAGÜCÜ: 1.Korcan Çelikay, 70.Stylianos Kitsiou, 13.Ante Kulusic, 2.Michal Pazdan, 8.Tiago Miguel Baia Pinto (Dk.82 Emre Güral), 42.İdriz Voca (Dk.61 Hermenegildo Da C Paulo Bartolome), 24.İbrahim Akdağ (Dk.87 Şahverdi Çetin), 11.Saba Lobjanidze (Dk.61 Atila Turan), 88.Endri Çekici (Dk.82 Embiya Ayyıldız), 20.Alper Potuk, 28.Joseph Paintsil

YEDEKLER: 25.Ricardo Henrique Schuck Friedrich, 4.Erdi Dikmen, 14.El Hadji Assane Diousse, 16.Ali Kaan Güneren, 18.Şahverdi Çetin, 29.Hermenegildo Da C Paulo Bartolome, 35.Daniel Lukasik, 77.Emre Güral, 89.Atila Turan, 97.Embiya Ayyıldız

TEKNİK SORUMLU: Hikmet Karaman

GOLLER: Dk.55 Adem Büyük, Dk.77 Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor), Dk.90 (Penaltıdan) Joseph Paintsil (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk.66 Hermenegildo Da C Paulo Bartolome (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük(Yeni Malatyaspor), Endri Çekici, Ante Kulusic, Joseph Paintsil, Stylianos Kitsiou (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN NOTLAR

Dakika 3: Etkili paslaşmalarla gelen MKE Ankaragücü’nde Endri Çekici’nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Alper Potuk, plaseyi yolladı ancak top farklı şekilde üstten aut çıktı.

Dakika 5 GOL TEHLİKESİ: MKE Ankaragücü yine çok iyi paslarla etkili oldu. Sol kanattan son çizgiye inen Endri Cekici'nin yerden ortasında ceza sahası içinde gerilerden gelen Lobzhanidze'nin sert şutunda kaleci Ertaç üzerine gelen topu iki hamlede kontrol edebildi.

Dakika 6: Kalabalık bir şekilde rakip ceza sahasına giden Yeni Malatyaspor'da Adem'in geriye çıkardığı topa ceza yayı üzerinde Ahmed Ildız vurdu, top kaleci Korcan’da kaldı.

Dakika 22: Yeni Malatyaspor sağdan Mustafa Eskihellaç ile etkili geldi. Mustafa’nın içeriye pasında geriden gelen Kubilay’dan önce defans dokundu ve top kornere çıktı. Köşe vuruşunda savunmanın istediği gibi uzaklaştıramadığı topa Ahmet Ildız ceza sahası ön çizgisinden voleyi vurdu ancak top farklı şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 34 GOL TEHLİKESİ: Endri Çekici’nin sağdan pasında topla birlikte hareketlenen Stylianos Kitsiou, önündeki boş alanı iyi değerlendirdi ve ceza sahası sağ çaprazdan sert vurdu top yan direğe çarptı.

Dakika 36: Yeni Malatyaspor’da ceza sahasının solundan kazanılan serbest vuruşu Zeki Yavru kullandı. Zeki Yavru direkt kaleyi denedi ancak top üsten dışarı çıktı.

Dakika 42 GOL TEHLİKESİ: Yeni Malatyaspor'un sol kanattan Karim Hafez ile kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Kubilay kafayı vurdu, yerden seken topu kaleci Korcan kontrol etti.

Dakika 43 GOL TEHLİKESİ: Moryke Fofana, soldan ceza sahasına girdi ve sert vurdu, kaleci Korcan son anda kornere çeldi. Korner atışında Kubilay kafayı vurdu top direkten döndü. Dönen topa Fofana röveşatayı vurdu top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Dakika 46 GOL TEHLİKESİ: Sol kanattan son çizgiye inen Alper Potuk'un kale ağzına çevirdiği topa müsait durumdaki Lobzhanidze hamle yapmıştı, kaleci Ertaç çok kritik bir hamleyle tehlikeyi önledi.

Dakika 55 GOL: Yeni Malatyaspor sol kanattan çok etkili geldi. Fofana'nın pasında Karim Hafez şık bir orta kesti, penaltı noktası önündeki Adem Büyük yere doğru kafayı vurdu ve seken top ağlarla buluştu: 1-0.

Dakika 70: Ankaragücü'nde etkili paslaşmalar sonrası Paintsil ceza yayı üzerinden vuruşunu yaptı, top kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı.

Dakika 77 GOL: Çok adamla gelişen Yeni Malatyaspor atağında Adem Büyük ceza alanında buluştuğu topu geriye çıkardı, Mallan pasını sola aktardı. Fofana’dan seken topu Benjmin Tetteh ağlara gönderdi: 2-0.

Dakika 87 GOL TEHLİKESİ: Yeni Malatyaspor'da Ahmed Ildız ceza yayının gerisinden beklenmedik bir anda çok sert bir şut çıkardı, kaleci Korcan topu güçlükle çeldi.

Dakika 90 GOL: Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol etmek isteyen Alper Potuk, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Joseph Paintsil penaltıyı gole çeviren isim oldu ve Ankaragücü farkı bire indirdi: 2-1.

Yeni Malatyaspor kritik mücadeleyi 2-1 kazandı.