90 dakikalık karşılaşma sona erdi. Yeni Malatyaspor Ankara Gücü karşısında 2-1 galibiyetle maçı tamaladı. Adem Büyük'ün 55. dakikada attığı gölün ardından 77. dakikada Benjamin Tetteh'nin golü geldi. 90 dakikalık zorlu mücadeleyi 2-0 önde götüren YMS, 90+3'de Joseph Paintsil'in golüyle farkı 1'e düşürdü.
25 Nis 2021 - 15:24- Spor Güncelleme: 25 Nis 2021 - 15:44
YMS, RAHAT BİR NEFES ALDI!
Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'ne ev sahipliği yaptı. YMS, zorlu mücadelede 2-1 öne geçti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.