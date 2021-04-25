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25 Nis 2021 - 15:24- Spor G: 25 Nis 2021 - 15:44

YMS, RAHAT BİR NEFES ALDI!

Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'ne ev sahipliği yaptı. YMS, zorlu mücadelede 2-1 öne geçti.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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90 dakikalık karşılaşma sona erdi. Yeni Malatyaspor Ankara Gücü karşısında 2-1 galibiyetle maçı tamaladı. Adem Büyük'ün 55. dakikada attığı gölün ardından 77. dakikada  Benjamin Tetteh'nin golü geldi. 90 dakikalık zorlu mücadeleyi 2-0 önde götüren YMS, 90+3'de Joseph Paintsil'in golüyle farkı 1'e düşürdü.

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25 Nis 2021 - 15:24 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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