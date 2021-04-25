Malatyalı ceza yağmuruna tutuldu!

Millet - Ne yasağı kardeşim ne yasağı 2 tane fotoğraf çekip biri kışla caddesi diğeri kapalı çarşı önü polis denetim yapıyor malatya yasağa uyuyor diye haber yapıyorlar malatya yasak falan dinlemiyor herkes dışarıda ALLAH tan korkun bu kadar olmaz kime güzel göstermeye çalışıyorsunuz sağlık müdürü uyarıyor yoğun bakımları dolu diye diş doktorunun yanında çalışan bir akraban yada arkadaşın varsa tamam hemen bir kağıt çıkarıyorlar tamam özellikle çevre yolunun altı hiç kimse evinde değil her gün bir olay hapları atan ya bıçakla ya silahla birine saldırıyor polis nerde olay bittikten sonra geliyor hepsi değil ama çoğu malesef böyle sayın emniyet müdürümüze