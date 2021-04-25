Malatya’da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 104 kişiye 900’er TL’den toplam 93 bin 600 TL ceza kesildi. Yapılan denetimlerde Covid-19 kurallarına uymayan 5 iş yeri ile 2 toplu taşıma aracına da ceza uygulandı.
Korona virüs hastalığı nedeniyle kentte 33 kişinin yurt karantinasında bulunduğu öğrenilirken, evde izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıkan bir kişi de tekrar evine gönderildi. ( İHA)
25 Nis 2021 - 14:36- Asayiş Güncelleme: 25 Nis 2021 - 14:45
Malatyalı ceza yağmuruna tutuldu!
Hızla artan vaka sayılarını hiçe sayarak sokağa adım atana Malatyalılar ceza yemekten kurtulamadı. Malatya'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 104 kişiye 93 bin 600 TL ceza uygulandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Millet - Ne yasağı kardeşim ne yasağı 2 tane fotoğraf çekip biri kışla caddesi diğeri kapalı çarşı önü polis denetim yapıyor malatya yasağa uyuyor diye haber yapıyorlar malatya yasak falan dinlemiyor herkes dışarıda ALLAH tan korkun bu kadar olmaz kime güzel göstermeye çalışıyorsunuz sağlık müdürü uyarıyor yoğun bakımları dolu diye diş doktorunun yanında çalışan bir akraban yada arkadaşın varsa tamam hemen bir kağıt çıkarıyorlar tamam özellikle çevre yolunun altı hiç kimse evinde değil her gün bir olay hapları atan ya bıçakla ya silahla birine saldırıyor polis nerde olay bittikten sonra geliyor hepsi değil ama çoğu malesef böyle sayın emniyet müdürümüze
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.