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25 Nis 2021 - 14:08- Gündem G: 25 Nis 2021 - 14:19

Denetimler iki katına çıktı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, son zamanlarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle denetimlerini iki katına çıkardı. Son zamanlarda artan korona virüs vakalarından dolayı denetimlerin sıklaştığını ve yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumun önemine değindi. Vatandaşların sık uğradığı mekanlarda hijyen kuralları rutin denetimlerine devam eden Büyükş
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Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Zabıta Müdürü Kemal Kargı,

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü olarak Ramazan ayında vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde alışverişlerini yapmalarını sağlamaları amacı ile müdürlüğümüze bağlı motorize, yaya, mobil, resmi ekipler ile şehir içi trafik düzeni, yaya yolu işgali, fırınlar, marketler, dilenciler ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Ramazan ayında oluşan yoğunluk nedeniyle özellikle ilimizin İnönü Kışla ve Fuzuli Caddesi gibi ana arterlerinde esnaflar tarafından yapılan yaya yolu işgalleri denetlenmekte olup, bu kapsamda 2021 yılı içinde 7 bin 523 adet denetim gerçekleştirilmiş, yayaların geliş geçiş güzergahlarına bırakılan her türlü mal ve malzeme kaldırmaktadır. Ayrıca Ramazan ayında vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak ziyaret edilen gıda üretim ve satış yapılan marketler yoğun olarak denetlenmektedir. İçinde bulunduğumuz dönem göz önünde bulundurularak marketlerde öncelikle gerekli Covid-19 tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edilmektedir. Sosyal mesafe, maske, dezenfektan hijyen ve yüzde 50 kapasite çalışma gibi hususlar tek tek kontrol edilmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında gıda üretim ve satışı yapılan bin 898 adet işyerlerinde 6 bin 475 denetim gerçekleştirilmiştir. 5216 sayılı büyükşehir kanunu, 5363 sayılı Belediye kanunu, 5326 sayılı kabahatler kanunu ve 6502 sayılı tüketici kanununun ilgili hükümleri gereği denetimlerimize Ramazan ayı boyunca devam edilecektir. Halkın sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek ve fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlerimize ara vermeden devam edilecektir. Vatandaşlarımız tarafından tespit edilen olumsuzluklarla ilgili alo 153 numaralı telefonla yada 444 51 44 numaralı belediyemizin çağrı merkezine bildirilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır

diye konuştu.

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25 Nis 2021 - 14:08 Malatya- Gündem

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