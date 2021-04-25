25 Nis 2021 - 14:08- Gündem

Denetimler iki katına çıktı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, son zamanlarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle denetimlerini iki katına çıkardı. Son zamanlarda artan korona virüs vakalarından dolayı denetimlerin sıklaştığını ve yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumun önemine değindi. Vatandaşların sık uğradığı mekanlarda hijyen kuralları rutin denetimlerine devam eden Büyükş