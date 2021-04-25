Malatya'da kaza: 1 ölü!

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya-Sivas karayolu Yazıhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yusuf Cavlak'ın (36) yönetimindeki 44 AAY 246 plakalı otomobil yoldan çıkarak, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonrasında sürücü otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkardı. Ancak sürücünün öldüğü belirlendi. Jandarma kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.( İHA)