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24 Nis 2021 - 16:07- Sağlık G: 24 Nis 2021 - 16:12

Covid-19’da hayvanların önemi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte hayvanların önemi bir kez daha ortaya çıktı.
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Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar, Covid-19 gibi yeni çıkan hastalıkların yüzde 75’inden fazlasının insanları enfekte etmeden önce hayvanlarda enfeksiyona neden olduğunu belirtip, “Veteriner hekimler, bu pandemi sürecinde laboratuvarlarda Covid- 19 aşısı üretimine de katkı sağlamıştır” dedi. 24 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Veteriner Hekimler’in öneminin Covid-19 salgınıyla birlikte daha da ortaya çıktığını bildiren Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar, Veteriner Hekimlerin zoonoz olarak bilinen hayvandan insana bulaşabilen hastalıkların önlenmesi için mücadele ettiğini belirtti. Koşar, bu mücadelenin öneminin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla bir kez daha anlaşıldığını ifade etti. Tek sağlık kavramının öneminin büyük olduğunu vurgulayan Koşar “Covid-19 gibi yeni çıkan hastalıkların yüzde 75’inden fazlasının insanları enfekte etmeden önce hayvanlarda enfeksiyona neden olması, veteriner hekimlerin yeni virüslerle mücadelede ilk savunma hattı olması gerektiğini göstermektedir. Veteriner hekimler, bu pandemi sürecinde sadece hasta hayvanları tedavi etmekle kalmamış, özellikle içinden bulunduğumuz bu zorlu süreçte laboratuvarlarda Covid- 19 aşısı üretime katkı da sağlamıştır. Ayrıca diğer sağlık çalışanları ile beraber yeni korona virüs hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve insan sağlığını korumanın yollarını bulmak için çalışmıştır “ diye konuştu.

( İHA)

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24 Nis 2021 - 16:07 Malatya- Sağlık

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