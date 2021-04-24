Polis İsmail Dede’nin odunlarını kırdı

Malatya’da polislerin yaşlı şahısın odununu kırması ve yardımcı olması sosyal medyada ilgi gördü.

Arapgir ilçesinde görevli polisler, yalnız yaşayan yaşlı bir şahsın odun hazırlığında zorlandığını görünce yardımcı oldular.

Malatya Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında yardımın fotoğrafı paylaşılıp, “İsmail Dedemiz ile el ele vererek yakacak hazırlıklarını tamamlamasına yardımcı olduk” denildi.

( İHA)