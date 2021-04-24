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24 Nis 2021 - 14:25- Gündem G: 24 Nis 2021 - 14:29

ÇİÇEĞİ BURNUNDA AİLE BAKANI'NA TEPKİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a tepki
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakanlık makamını devlet korumasındaki çocuğa devretti. Bakan Yanık’ın devir işlemini kameralar önünde yaparak devlet korumasında olan çocuğu ifşa etmesi büyük tepkilere sebep oldu. Kimliğinin gizlenmesi gereken çocuğun görüntüleri ve videoları ise sosyal medyada servis edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Ramazan ayı gerekçesiyle küçük çocuğa çikolata ve çay ikram etmediğini söyleyerek , "Tabi Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. Ramazan’dan sonra aynı evde kaldığı 5 arkadaşıyla birlikte bize misafir olarak gelecek o zaman çikolata ve çay hakkımızı kullanacağız.” dedi.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan olay gündem oldu.

( Haber Merkezi)

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24 Nis 2021 - 14:25 Malatya- Gündem

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