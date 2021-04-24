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24 Nis 2021 - 14:09- Yaşam G: 24 Nis 2021 - 14:16

Arguvan’da 6 mahallede zorunlu toplulaştırma yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Arguvan ilçesinde 6 mahallede kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırması uygulanmasına karar verildi.

FERDİ DURDU
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda, Malatya'nın Arguvan ilçesinde arazi toplulaştırmasına gidilerek, tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması ile bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildiği kaydedildi. Buna göre, Arguvan ilçesine bağlı Bahçeli, Gümüşlü, Karababa, İçmece, Yamaç ve Yazıbaşı Mahallelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9’uncu maddesi gereğince karar verildiği bildirildi.

Kararda,

Belirtilen alanlarda DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9’uncu maddesi kapsamında, kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacaktır. Toplulaştırma sınırları içinde olup; arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerler,  teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan alanlar toplulaştırma harici bırakılacaktır

notu yer aldı.

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24 Nis 2021 - 14:09 Malatya/ Arguvan- Yaşam

Muhabir Ferdi Durdu

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