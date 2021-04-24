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24 Nis 2021 - 14:06- Gündem G: 24 Nis 2021 - 14:10

FETÖ üyeliğinden ihraç eski polis yakalandı

Malatya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan ve 2016 yılında polislikten ihraç edilen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

FERDİ DURDU
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Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları çerçevesinde ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski polis memuru M.V. Hasırcılar Mahallesi’nde yakalandı.

FETÖ üyeliğinden dolayı 2016 yılında polislikten ihraç edilen M.V., Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada,

Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma’ suçundan yakalama kararı bulunan M. V. (Polis Memuru, 2016 yılında İhraç) 21 Nisan’da Hasırcılar Mahallesi’nde yakalanarak Cumhuriyet Savcısı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmıştır

denildi.

# fetÖ, jandarma,  İl Jandarma Komutanlığı, malatya, battalgazi

24 Nis 2021 - 14:06 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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