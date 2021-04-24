24 Nis 2021 - 14:06- Gündem

FETÖ üyeliğinden ihraç eski polis yakalandı

Malatya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan ve 2016 yılında polislikten ihraç edilen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.