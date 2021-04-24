FETÖ üyeliğinden ihraç eski polis yakalandı

Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları çerçevesinde ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski polis memuru M.V. Hasırcılar Mahallesi’nde yakalandı.
FETÖ üyeliğinden dolayı 2016 yılında polislikten ihraç edilen M.V., Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada,
Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma’ suçundan yakalama kararı bulunan M. V. (Polis Memuru, 2016 yılında İhraç) 21 Nisan’da Hasırcılar Mahallesi’nde yakalanarak Cumhuriyet Savcısı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmıştır
denildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.