24 Nis 2021 - 14:01- Yaşam

RAMAZAN’DA SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN 5 KRİTİK UYARI

Ramazan ayında öğünlerin sayılarının azalması ve saatlerinin belirli olması ile yaşanan beslenme değişikliğinden en çok sindirim sistemi etkileniyor.