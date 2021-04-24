24 Nis 2021 - 13:56- Sağlık

RANDEVU SİSTEMİ İSYANI!

Randevu siteminden dolayı hastaların özel hastaneleri tercih ettiğini dile getiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, randevu siteminin daha düzenli ve planlı yapılması gerektiğini belitti. Bu nedenle hastaların özel hastaneleri tercih ettiğini kaydeden Başkan Bingöl, özel hastanelerde alınan fark ücreti ve bıçak parası alındığını savundu.