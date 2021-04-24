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24 Nis 2021 - 13:56- Sağlık G: 24 Nis 2021 - 14:01

RANDEVU SİSTEMİ İSYANI!

Randevu siteminden dolayı hastaların özel hastaneleri tercih ettiğini dile getiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, randevu siteminin daha düzenli ve planlı yapılması gerektiğini belitti. Bu nedenle hastaların özel hastaneleri tercih ettiğini kaydeden Başkan Bingöl, özel hastanelerde alınan fark ücreti ve bıçak parası alındığını savundu.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, randevu siteminde sıkıntıları anlattı. Randevuların uzun süreli olmasından dolayı hastaların özel hastaneleri tercih ettiğini ileri süren Başkan Bingöl, özel hastanelerden alınan fark ücretlerine dikkat çekti.

“FARK ÜCRETİ ADI ALTINDA ÜCRET ALINIYOR”

Bingöl, özel hastanelerde ultrasondan, tahlilden fark ücreti alınmasının 20 yıl öncesinde uygulanan bir sitem olduğunu vurgulayarak,

İktidarın getirmiş olduğu sağlıkla dönüşümle birlikte geçmişteki, bıçak parası tamamen ortadan kaldırıldı. Vatandaşların istediği hastaneleri tercih ettiklerinden dolayı bu çok güzel bir uygulama oldu. Yapılan hastanelerin 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu düşünüyoruz. Son zamanlarda eskide kalan bıçak parası alımının yeniden devreye girdiğini görüyoruz. Bunun da sebebi, randevu sistemi. Vatandaş randevu alamayıp, muayene olamayınca özel hastaneleri tercih ediyor. Burada da fark ücreti adı altında ücret alınıyor

diye konuştu.

“TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR”

“Normal koşullarda, Bakanlıkla yapılan sözleşmelerde fark ücretinin alınmaması gerekiyor” diyen Başkan Bingöl,

Şu anda özel hastanelerde ciddi şekilde fark ücreti alınıyor. Bu durum 5 kişilik bir aileye, çok büyük bir maliyeti oluyor.  Eskiden alınan bıçak parasına yeniden dönülmemesi için bunlarla ilgili tedbir alınması gerekiyor. 60 yaş üstü vatandaşların, hangi hastaneye giderlerse gitsinler kesinlikle muayene edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Randevu sisteminin, daha planlı, programlı, düzenli bir şekilde yapılması ve vatandaşların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması lazım

şeklinde konuştu.

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24 Nis 2021 - 13:56 Malatya- Sağlık

Muhabir Mutlu Sarıgül

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