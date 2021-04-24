RANDEVU SİSTEMİ İSYANI!

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, randevu siteminde sıkıntıları anlattı. Randevuların uzun süreli olmasından dolayı hastaların özel hastaneleri tercih ettiğini ileri süren Başkan Bingöl, özel hastanelerden alınan fark ücretlerine dikkat çekti.
“FARK ÜCRETİ ADI ALTINDA ÜCRET ALINIYOR”
Bingöl, özel hastanelerde ultrasondan, tahlilden fark ücreti alınmasının 20 yıl öncesinde uygulanan bir sitem olduğunu vurgulayarak,
İktidarın getirmiş olduğu sağlıkla dönüşümle birlikte geçmişteki, bıçak parası tamamen ortadan kaldırıldı. Vatandaşların istediği hastaneleri tercih ettiklerinden dolayı bu çok güzel bir uygulama oldu. Yapılan hastanelerin 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu düşünüyoruz. Son zamanlarda eskide kalan bıçak parası alımının yeniden devreye girdiğini görüyoruz. Bunun da sebebi, randevu sistemi. Vatandaş randevu alamayıp, muayene olamayınca özel hastaneleri tercih ediyor. Burada da fark ücreti adı altında ücret alınıyor
diye konuştu.
“TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR”
“Normal koşullarda, Bakanlıkla yapılan sözleşmelerde fark ücretinin alınmaması gerekiyor” diyen Başkan Bingöl,
Şu anda özel hastanelerde ciddi şekilde fark ücreti alınıyor. Bu durum 5 kişilik bir aileye, çok büyük bir maliyeti oluyor. Eskiden alınan bıçak parasına yeniden dönülmemesi için bunlarla ilgili tedbir alınması gerekiyor. 60 yaş üstü vatandaşların, hangi hastaneye giderlerse gitsinler kesinlikle muayene edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Randevu sisteminin, daha planlı, programlı, düzenli bir şekilde yapılması ve vatandaşların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması lazım
şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.