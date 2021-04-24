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24 Nis 2021 - 12:38- Ekonomi G: 24 Nis 2021 - 12:42

Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

 Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,20 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı'da 477 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477,20 liradan, 3 bin 143 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 164 liradan, 435 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 439 liradan, 3 bin 72 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 92 liradan, bin 536 liradan alınan Yarım Ziynet bin 546 liradan ve 768 liradan alınan Çeyrek Ziynet 773 liradan satıldı.

( İHA)

# altın, malatya, ekonomi, İHA

24 Nis 2021 - 12:38 Malatya- Ekonomi

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