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24 Nis 2021 - 00:34- Asayiş G: 24 Nis 2021 - 00:41

Malatya’da hareketli dakikalar

Malatya’da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Teslim olmak istemeyen 5 şüpheli için olay yerine Özel Harekat Polisi çağrılırken, mahallede haraketli dakikalar yaşandı.

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Olay, Özalper Mahallesi Sude Sokak’ta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Daha önce husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olay yerinden kaçan bir grup, emniyet ekipleri tarafından 4 silahla birlikte Beydağı Mahallesi Gümüş Sokak’ta yakalandı.

Özalper Mahallesi’ndeki evde bulunan şüphelilerin ise polise teslim olmaması üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri çağırıldı. Sokak tamamen kapatılıp, geniş çaplı güvenlik önlemi alındıktan sonra polis, şüphelilerin teslim olması için anons yaptı. Bir süre bekledikten sonra 1’i kadın 4 şüpheli teslim oldu. Mahalle sakinleri, gözaltına alınan şüphelilere tepki gösterdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i pompalı, 3’ü tabanca toplam 4 silah ele geçirildi.

9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon sonrası mahalle sakinleri emniyet ekiplerini alkışladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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24 Nis 2021 - 00:34 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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