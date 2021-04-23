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23 Nis 2021 - 23:02- Asayiş G: 23 Nis 2021 - 23:07

Polis ile şüpheli araç arasında nefes kesen kovalamaca

Malatya’da polis ile ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli bir araç arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.
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Olay, Yeşilyurt İlçesi Fahri Kayahan Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan araç kaçtı.

Ekipler, içerisinde iki kişi bulunan aracın peşine düştü.

Fahri Kayahan Bulvarı’ndan başlayan kovalamaca Paşaköşkü İsmet Paşa Caddesi’ne oradan da Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesine kadar devam etti.

Nefes kesen kovalamaca, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde TOKİ 1-1 konutlarının bulunduğu bölgede sona erdi. Sivil ekiplerin kovaladığı araçtakiler, önlerine çıkan duvar nedeniyle daha ileriye gidemediler.

Aracı olduğu yerde bırakıp, koşarak kaçmaya çalışan şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı.

Şüphelilerin ehliyetsiz oldukları için kaçtıklarını ileri sürdükleri öğrenildi.

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23 Nis 2021 - 23:02 Malatya- Asayiş

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