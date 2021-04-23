Polis ile şüpheli araç arasında nefes kesen kovalamaca

Olay, Yeşilyurt İlçesi Fahri Kayahan Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan araç kaçtı.
Ekipler, içerisinde iki kişi bulunan aracın peşine düştü.
Fahri Kayahan Bulvarı’ndan başlayan kovalamaca Paşaköşkü İsmet Paşa Caddesi’ne oradan da Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesine kadar devam etti.
Nefes kesen kovalamaca, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde TOKİ 1-1 konutlarının bulunduğu bölgede sona erdi. Sivil ekiplerin kovaladığı araçtakiler, önlerine çıkan duvar nedeniyle daha ileriye gidemediler.
Aracı olduğu yerde bırakıp, koşarak kaçmaya çalışan şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı.
Şüphelilerin ehliyetsiz oldukları için kaçtıklarını ileri sürdükleri öğrenildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.