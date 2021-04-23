Busabah Malatya Busabah Malatya
23 Nis 2021 - 21:13- Sağlık G: 23 Nis 2021 - 21:23

Koronavirüs tablosu endişelendiriyor

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 343 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 49 bin 438 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.
mask

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 343 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 37 bin 672’e yükseldi. Toplamda 45 milyon 342 bin 795 test yapıldı. Bugün yapılan 302 bin 091 testten, 49 bin 438 yeni vaka sayısı, 3 bin 089 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 550 bin 820 olduğu, bugün iyileşen 60 bin 176 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 970 bin 111’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 475 olduğu açıklandı. ( İHA)

# koronavirüs, sağlık bakanlığı, vefat sayısı, covid-19, vaka sayısı, kişi, İHA, son, sağlık, yeni, vaka

23 Nis 2021 - 21:13 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Hastane inşaatı yapım işi mask
Hastane inşaatı yapım işi
YOĞUN BAKIMLAR ALARM VERİYOR! mask
YOĞUN BAKIMLAR ALARM VERİYOR!
BİR MEZRA DAHA KARANTİNADA! mask
BİR MEZRA DAHA KARANTİNADA!
Sıra 55 yaş ve üzerinde! mask
Sıra 55 yaş ve üzerinde!
Laboratuvar hizmeti alınacak! mask
Laboratuvar hizmeti alınacak!
Bakan Varank gönüllü olduğu yerli aşıda ilk dozu yaptırdı mask
Bakan Varank gönüllü olduğu yerli aşıda ilk dozu yaptırdı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK! mask
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK!
Özel Kalem Müdürü görevden mi alındı? mask
Özel Kalem Müdürü görevden mi alındı?
Skandalda İnterpol devreye girdi! mask
Skandalda İnterpol devreye girdi!
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI” mask
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI”
“5199 saylı Kanun’un 6’ıncı maddesi değişsin!” mask
“5199 saylı Kanun’un 6’ıncı maddesi değişsin!”
Yol inşaatı mezarları yuttu! mask
Yol inşaatı mezarları yuttu!

GALERİ

Yol inşaatı mezarları yuttu! mask
Yol inşaatı mezarları yuttu!
“5 kişiyle bile çelengimizin sunulmasına izin verilmedi” mask
“5 kişiyle bile çelengimizin sunulmasına izin verilmedi”
23 Nisan’da evlerin camları rengârenk mask
23 Nisan’da evlerin camları rengârenk
23 Nisan sade bir törenle kutlandı mask
23 Nisan sade bir törenle kutlandı
ÇİFTÇİLER KAZAN KALDIRDI mask
ÇİFTÇİLER KAZAN KALDIRDI
“Belediye başkanı acilen görevden el çektirilmelidir” mask
“Belediye başkanı acilen görevden el çektirilmelidir”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL