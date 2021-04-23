Koronavirüs tablosu endişelendiriyor

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre son 24 saatte 343 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 37 bin 672’e yükseldi. Toplamda 45 milyon 342 bin 795 test yapıldı. Bugün yapılan 302 bin 091 testten, 49 bin 438 yeni vaka sayısı, 3 bin 089 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 550 bin 820 olduğu, bugün iyileşen 60 bin 176 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 970 bin 111’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 475 olduğu açıklandı. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.