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23 Nis 2021 - 18:24- Ekonomi G: 23 Nis 2021 - 18:34

Beton parke taşı alımı

Doğanşehir Belediyesi, beton parke taşı satın alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Beton Parke Taşı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." denildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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23 Nis 2021 - 18:24 Malatya/ Doğanşehir- Ekonomi

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