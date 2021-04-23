TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BAYRAĞI DALGALANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Çamlıca Tepesi'nde Türkiye'nin en uzun bayrak direğine sahip olan ilk bayrağı çocuklarla birlikte çekti.
Çamlıca Tepesi'ndeki bayrak çekme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çamlıca, 111 metrelik bayrak direği ve bin metrekareyi bulan bayrağı ile yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğü yok” dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.