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23 Nis 2021 - 16:29- Gündem G: 23 Nis 2021 - 16:40

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BAYRAĞI DALGALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Tepesi’nde bayrak çekme törenine katıldı

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Çamlıca Tepesi'nde Türkiye'nin en uzun bayrak direğine sahip olan ilk bayrağı çocuklarla birlikte çekti.

Çamlıca Tepesi'ndeki bayrak çekme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çamlıca, 111 metrelik bayrak direği ve bin metrekareyi bulan bayrağı ile yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğü yok” dedi.

( Haber Merkezi)

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23 Nis 2021 - 16:29 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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