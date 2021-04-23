TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BAYRAĞI DALGALANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Çamlıca Tepesi'nde Türkiye'nin en uzun bayrak direğine sahip olan ilk bayrağı çocuklarla birlikte çekti.

Çamlıca Tepesi'ndeki bayrak çekme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çamlıca, 111 metrelik bayrak direği ve bin metrekareyi bulan bayrağı ile yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğü yok” dedi.

( Haber Merkezi)