Yeşilyurt Belediyesi’nden Kadın Mesleki Eğitim Merkezi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Yöresel yemek, tekstil ve kuaför kurslarından Erdem Okullarına, sanatsal, kültürel ve eğitim programlarından birbirinden farklı birçok etkinliği hemşerilerimizle buluşturacağımız Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezimiz, eğitim yatırımlarına örnek gösterilecek özel bir eser olarak hizmete sunulacaktır

dedi.

Toplam 3 bin 500 metrekare alana sahip binayı, bölgede başka bir örneği olmayan kültürel bir yatırıma dönüştürmek adına büyük bir çaba sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla gerçekleşen dönüşüm yatırımlarında sona yaklaşıldı.

İç ve dış tasarımı tamamlandıktan sonra iç tefrişatında ise sona yaklaşılan Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezi, birbirinden farklı kurslar, sanatsal, kültürel ve eğitim programlarına ev sahipliği yapacak.

Yeşilyurt’un eğitim ve kültür vizyonuna yakışan yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezinin eğitim yatırımlarına örnek gösterilecek bir anlayışa ve vizyona sahip olacağını söyledi.

5 katlı binanın her katında farklı kurslar ve etkinliklere ev sahipliği yapacaklarına dikkat çeken Çınar, yöresel yemek, tekstil ve kuaför kurslarından Erdem Okuluna, sanatsal, sportif ve kültürel aktivitelerden farklı konulardaki bilgilendirme etkinliklerine kadar 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap edecek eğitim hizmetlerini tek çatı altında toplayacaklarını ifade etti.( İHA)