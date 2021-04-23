Busabah Malatya Busabah Malatya
23 Nis 2021 - 14:42- Yaşam G: 23 Nis 2021 - 14:53

Yeşilyurt Belediyesi’nden Kadın Mesleki Eğitim Merkezi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimlerinin ardından ilgili kurumlardan Yeşilyurt Belediyesine devri gerçekleşen Kiltepe Mahallesi Sunguroğlu Sokak’ta bulunan 5 katlı bina, Fırat Kalkınma Ajansının (SOGEP) kapsamında verdiği desteğin ardından Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tadilat ve bakım çalışmalarından sonra Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezine dönüştürülüyor.
mask

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Yöresel yemek, tekstil ve kuaför kurslarından Erdem Okullarına, sanatsal, kültürel ve eğitim programlarından birbirinden farklı birçok etkinliği hemşerilerimizle buluşturacağımız Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezimiz, eğitim yatırımlarına örnek gösterilecek özel bir eser olarak hizmete sunulacaktır

dedi.

Toplam 3 bin 500 metrekare alana sahip binayı, bölgede başka bir örneği olmayan kültürel bir yatırıma dönüştürmek adına büyük bir çaba sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla gerçekleşen dönüşüm yatırımlarında sona yaklaşıldı.
İç ve dış tasarımı tamamlandıktan sonra iç tefrişatında ise sona yaklaşılan Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezi, birbirinden farklı kurslar, sanatsal, kültürel ve eğitim programlarına ev sahipliği yapacak.
Yeşilyurt’un eğitim ve kültür vizyonuna yakışan yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezinin eğitim yatırımlarına örnek gösterilecek bir anlayışa ve vizyona sahip olacağını söyledi.
5 katlı binanın her katında farklı kurslar ve etkinliklere ev sahipliği yapacaklarına dikkat çeken Çınar, yöresel yemek, tekstil ve kuaför kurslarından Erdem Okuluna, sanatsal, sportif ve kültürel aktivitelerden farklı konulardaki bilgilendirme etkinliklerine kadar 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap edecek eğitim hizmetlerini tek çatı altında toplayacaklarını ifade etti.( İHA)

# etti, İHA, Merkezi, malatya, belediye, Tüm, büyük, eğitim

23 Nis 2021 - 14:42 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yeşilyurt'ta icradan satılık arsa! mask
Yeşilyurt'ta icradan satılık arsa!
LÖSEV’DEN HASTALARINA KOLİ KOLİ MUTLULUK! mask
LÖSEV’DEN HASTALARINA KOLİ KOLİ MUTLULUK!
Kemal Sunal’ın ismi memleketi Doğanyol’da yaşatılacak mask
Kemal Sunal’ın ismi memleketi Doğanyol’da yaşatılacak
DOĞA NİMETİ IŞGIN mask
DOĞA NİMETİ IŞGIN
METEOROLOJİDEN DOLU UYARISI GELDİ mask
METEOROLOJİDEN DOLU UYARISI GELDİ
TOKİ’nin indirim kampanyası 21 Nisan’da başlıyor mask
TOKİ’nin indirim kampanyası 21 Nisan’da başlıyor
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK! mask
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK!
Özel Kalem Müdürü görevden mi alındı? mask
Özel Kalem Müdürü görevden mi alındı?
Skandalda İnterpol devreye girdi! mask
Skandalda İnterpol devreye girdi!
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI” mask
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI”
“5199 saylı Kanun’un 6’ıncı maddesi değişsin!” mask
“5199 saylı Kanun’un 6’ıncı maddesi değişsin!”
PİTBULL OPERASYONU! mask
PİTBULL OPERASYONU!

GALERİ

ÇİFTÇİLER KAZAN KALDIRDI mask
ÇİFTÇİLER KAZAN KALDIRDI
“Belediye başkanı acilen görevden el çektirilmelidir” mask
“Belediye başkanı acilen görevden el çektirilmelidir”
Çilesiz otobüs durağı yenilendi! mask
Çilesiz otobüs durağı yenilendi!
ARSLANTEPE TEMMUZ’U BEKLİYOR mask
ARSLANTEPE TEMMUZ’U BEKLİYOR
“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?” mask
“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?”
Camiler dezenfekte ediliyor! mask
Camiler dezenfekte ediliyor!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL