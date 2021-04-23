TETTEH BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 37.haftasında Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcular koronavirüs testine tabi tutuldu. Ligde yavaş yavaş son haftalara girilirken alt sıradaki takımlar rahat nefes alabilmek için her maça final gözüyle bakarken 36.haftada deplasmanda BB. Erzurumspor’a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor kredisini iyice tüketti. Özellikle takımda son haftalarda yaşanan covid-19 pozitif vakaları teknik direktör İrfan Buz’un il onbiri oluşturmasında sıkıntı yaşamasına neden olurken takımın Ankaragücü maçına tam kadro çıkması bekleniyor. Ankaragücü maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren sarı kırmızılılar kritik randevu öncesi koronavirüs testinden geçti.

TETTEH SON TEST SONUCUNU BEKLİYOR

Koronavirüs karantinası sona eren Zuqui takımla birlikle çalışırken yine karantinada bulunan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ise takımdan ayrı olarak çalışmasını sürdürdü. Karantina sürecinde Alanyaspor ve BB. Erzurumspor maçlarında forma giyemeyen Tetteh’in son yapılan test sonrası Ankaragücü maçının kadrosunda olup olmayacağı netlik kazanacak. Ganalı oyuncunun ilk testinin pozitif çıktığı dönemden buyana 10 günlük süre geride kaldı. Bu arada Erzurumspor karşılaşmasında bir pozisyonda kaleci Ertaç Özbir ile çarpışan ve bir süre bilinç kaybı yaşadıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan defans oyuncusu Semih Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yeni Malatyaspor kafilesi Ankaragücü maçının hazırlıklarını 24 Nisan Cumartesi günü yapacağı son çalışmayla tamamlayarak maç saatini bekleyecek.