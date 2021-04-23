23 Nis 2021 - 14:34- Gündem

İŞ MERKEZİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile yapılan protokol çerçevesinde inşaat çalışmalarına başlanılan Eski Özel İdare Binasının olduğu alanda incelemelerde bulundu.