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23 Nis 2021 - 14:30- Gündem G: 23 Nis 2021 - 14:35

BU SEFER DE MİNİKLER SORDU

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Çocuklarımız Soruyor Başkan Amca Cevaplıyor” programı çerçevesinde sosyal medya üzerinden çocukların sorularını cevaplandırdı.
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı program çerçevesinde sosyal medya platformu Instagram üzerinden çocuklarla bir araya geldi.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlanan ‘Çocuklarımız Soruyor Başkan Amca Cevaplıyor’ programında çocukların sorularını yanıtlayan Başkan Güder, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Çocuklardan Güder’i mutlu eden sorular


7 yaşındaki Ece’nin “Siz çocukken 23 Nisan’da neler yapardınız” sorusunu cevaplayan Güder,

Öncelikle 23 Nisan bayramınızı tebrik ediyorum. Okulumuzu ve sınıfımızı 23 Nisan’dan bir gün önce öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız ile birlikte süslerdik. 23 Nisan gününde güzel giysilerimizi giyerek, okulumuza koşarak giderdik. Oyunlar oynardık, şiirler okurduk. Tıp ki sizin geçmiş bayramlarda olduğu gibi gönlümüzce eğlenceli bir gün geçirirdik. Çünkü o gün bizim bayramımızdı. O günlerimi çok özlüyorum

ifadelerini kullandı.
4.5 yaşındaki Miraz’ın “Korona virüs zamanında sizde çocuk olmak ister miydiniz” sorusuna ise Güder,

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığını yenmek için bazı tedbirler aldık. Sokağa çıkma kısıtlaması da bu tedbirlerden bir tanesi. Çocuklarımız bu süreçte evde çok sıkıldı. Haklısınız. Gönüllerince oyunlar oynayamadınız. Bende çocuk olsaydım, oyun oynayamasaydım üzülürdüm. Biraz daha sabır edeceğiz” diye cevap verdi.
8 yaşındaki Betül Neva’nın “İlkokulda en sevdiğiniz öğretmenizin adı neydi?” sorusuna ise Başkan Güder, “Küçükken hafızamıza kazınan isimler asla unutulmazdır. Anne ve babadan sonra unutmayacağımız ilk isim, ilkokul öğretmenimizin ismidir. Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. İlkokul öğretmenimin ismi Hamza Aşçı

şeklinde cevap verdi.

“Tüm çocuklarımızın 23 nisan bayramı kutlu olsun”


Canlı yayın sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan program çerçevesinde, çocuklarımız ile canlı yayın üzerinden bir araya geldik. Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Türkiye’nin gençleri üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, parlak hedefleri, duru zihinleriyle hedeflerimize ulaşacağına inancımız tamdır. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Bizim gençlerimizden beklentilerimiz çok büyük. İnanıyorum ki onlar da, kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirecek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır. Malumunuz tüm dünyada olduğu gibi bir salgın dönemi yaşıyoruz. Bu sıkıntılı günlerin bitmesi için elimizden gelen çabayı gayreti sarf ediyoruz. Alacağımız tedbirler çerçevesinde özlediğimiz günlere yeniden kavuşacağız. Çocuklarımız parklara inecekler, 23 Nisan bayramlarını doyasıya kutlayacaklar. Hepinizi seviyorum. Özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda mutlaka uymalıyız. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. İyi ki varsınız. Siz bizim geleceğimizsiniz. Biz sizinle gurur duyuyoruz

diye konuştu.(İHA)

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23 Nis 2021 - 14:30 Malatya/ Battalgazi- Gündem

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