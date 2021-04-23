3 PUAN HUZUR GETİRİR!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 37.haftasında 24 Nisan Pazar günü saat 13.30’da Malatya Stadyumu’nda Ankaragücü’yle karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 13 beraberliği bulunan sarı kırmızılılar topladığı 37 puanla küme düşme hattının 3 basamak üzerinde 15. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda BB. Erzurumspor’a son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, kümede kalma yarışında rakibini umutlandırmış ancak kendisi büyük yara almıştı. Sarı kırmızılıların kalan haftalarda zor günler yaşamamak için evinde oynayacağı Ankaragücü maçında ise mutlak 3 puanla ayrılması gerekiyor.

İSTATİSTİKLERDE SON DURUMU

Opta Facts verilerilerine göre; Ankaragücü'ne rakip olduğu son iki resmi maçı toplam dört gol yiyerek kaybeden Yeni Malatyaspor (1-3 & 0-1), daha önceki dört karşılaşmada sadece iki gole izin vermiş ve tek yenilgi almıştı (2G 1B).

Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Ankaragücü, rakibi karşısında ilk kez lig dublesi yapmak istiyor.

Süper Lig'de çıktığı son 15 maçın birini kazanabilen Yeni Malatyaspor (7B 7M), tek galibiyetini son iç saha karşılaşmasında aldı (1-0 vs Alanyaspor).

Ligde oynadığı son beş maçı kaybetmeyen Ankaragücü (2G 3B), daha uzun bir yenilmezlik serisini en son 2009/10'da yakaladı (7 maç).

2021 takvim senesinde Denizlispor ile birlikte en az galibiyet alan iki Süper Lig takımından biri Yeni Malatyaspor (3G 8B 9M).

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda pas yüzdesi en düşük iki takım Yeni Malatyaspor (%74.8) ve Ankaragücü (%74.3).

Bu sezon Süper Lig'de 14 gole doğrudan katkı sağlayan Adem Büyük (12 gol & 2 asist), kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmak istiyor.

Torgeir Börven (10) ve Joseph Paintsil (9), 2000/01'den bu yana aynı Süper Lig sezonunda Ankaragücü formasıyla 10+ gole ulaşan ilk ikili olabilir (Faruk Namdar; 11 & Ohene Kennedy; 10).

Bu sezon Süper Lig'de beş gole doğrudan katkı sağlayan Ankaragücü sağ beki Stelios Kitsiou (1 gol & 4 asist), Türkiye kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor.

Yeni Malatyaspor ile oynadığı tek Süper Lig maçından beraberlikle ayrılan Hikmet Karaman (Şubat 2019'da Kayserispor'un başında), teknik direktörlük kariyerinde 2+ kez rakip olduğu 42 takım arasında sadece Siirtspor (1B 1M) ve BB Erzurumspor'u (1B 1M) mağlup edemedi.