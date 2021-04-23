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23 Nis 2021 - 13:54- Asayiş G: 23 Nis 2021 - 13:57

Emniyet ekipleri kent merkezinde uygulama yaptı

Malatya’da emniyet ekipleri, koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezinde belirli noktalarda uygulama yaptı.

FERDİ DURDU
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Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 23 Nisan ile birlikte 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kent merkezinde kısıtlamadan muaf tutulan görevli ve çalışanlar ile az sayıda araç dikkat çekerken, yasağa uymayanlara idari ise işlem yapıldı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Malatya’da, sokak, cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kentin en işlek caddesi olan İnönü Caddesi ile birlikte Soykan Meydanı ve 15 Temmuz Millet Meydanı’nda işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanları, kursa giden öğrenciler ve kısıtlamadan muaf olanlar ile emniyet mensupları ve görevliler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Emniyet ekipleri, kentin bazı noktalarında otomobilleri durdurarak, sürücülerden sokağa çıkmak için belgelerinin olup olmadığını sordu.

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23 Nis 2021 - 13:54 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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