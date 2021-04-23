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23 Nis 2021 - 13:39- Gündem G: 23 Nis 2021 - 14:19

Büyükşehir belediyesi kısıtlamada mesaisini sürdürdü

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 3 günlük kısıtlama süresinde yolların boş olmasını değerlendirerek, yol ve asfalt çalışmasını sürdürdü.

Ömer Ali Delibaş
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “ 23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 3 günlük kısıtlamayı değerlendirerek, hizmetlerini tüm hızıyla sürdürdü. Belediye ekipleri, Tecde yolunda yol ve asfalt çalışmasında bulundu.

Büyükşehir belediyesi ekipleri ayrıca, şehrin birçok noktasında çalışmalarını sürdürdü.

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23 Nis 2021 - 13:39 Malatya- Gündem

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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