Büyükşehir belediyesi kısıtlamada mesaisini sürdürdü

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “ 23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, 3 günlük kısıtlamayı değerlendirerek, hizmetlerini tüm hızıyla sürdürdü. Belediye ekipleri, Tecde yolunda yol ve asfalt çalışmasında bulundu.
Büyükşehir belediyesi ekipleri ayrıca, şehrin birçok noktasında çalışmalarını sürdürdü.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.