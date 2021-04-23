Büyükşehir belediyesi kısıtlamada mesaisini sürdürdü

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “ 23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 3 günlük kısıtlamayı değerlendirerek, hizmetlerini tüm hızıyla sürdürdü. Belediye ekipleri, Tecde yolunda yol ve asfalt çalışmasında bulundu.

Büyükşehir belediyesi ekipleri ayrıca, şehrin birçok noktasında çalışmalarını sürdürdü.