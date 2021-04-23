KRİPTO PARA ŞOKU!

Türkiye'de en çok kullanılan kripto para borsalarından Thodex, kullanıcılarını dolandırmakla itham ediliyor. Kısa bir süre önce, yatırımcılara 2 milyon Dogecoin (DOGE) dağıtma kararı alan Thodex isimli kripto para borsasından para çekmek isteyen kullanıcılar, hesaplarına ulaşamadı.

Çareyi polis eşliğinde Thodex’e gitmekle arayan kullanıcılara Thodex , ‘’Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bakıma alındı’’ dedi.

Açıklamalarında "Ortaya atılan iddiaların çoğu mesnetsizdir. Thodex platformu bugüne kadar kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. "ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada gündem olan konu ile ilgili edilen bilgilere göre Thodex şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

( Haber Merkezi)