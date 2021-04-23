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23 Nis 2021 - 11:54- Ekonomi G: 23 Nis 2021 - 12:14

KRİPTO PARA ŞOKU!

Kripto para borsalarından Thodex, kullanıcılarını dolandırmakla itham ediliyor.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Türkiye'de en çok kullanılan kripto para borsalarından Thodex, kullanıcılarını dolandırmakla itham ediliyor. Kısa bir süre önce, yatırımcılara 2 milyon Dogecoin (DOGE) dağıtma kararı alan Thodex isimli kripto para borsasından para çekmek isteyen kullanıcılar, hesaplarına ulaşamadı.

Çareyi polis eşliğinde Thodex’e gitmekle arayan kullanıcılara Thodex , ‘’Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bakıma alındı’’ dedi.

Açıklamalarında "Ortaya atılan iddiaların çoğu mesnetsizdir. Thodex platformu bugüne kadar kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. "ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada gündem olan konu ile ilgili edilen bilgilere göre Thodex şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

( Haber Merkezi)

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23 Nis 2021 - 11:54 Malatya- Ekonomi

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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