Malatya’da koronavirüs caddeleri boşalttı!

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “ 23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 3 güne çıkarken, Malatya’da sokak ve meydanlarda sessizlik hâkim oldu.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler, tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutuldu.

Kent genelinde görevli ve muaf olanlar dışında sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi.