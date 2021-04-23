23 Nisan sade bir törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 101’inci yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.

Koronavirüs (kovid-19) nedeniyle tedbirlere ve sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunda bulunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan mesajı okundu.

Törende daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Anıt Şeref Defteri’ni imzaladı. Kanbay, Anıt Şeref Defteri’ne “Cumhuriyetimizin Aziz Kurucusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yine bir 23 Nisan günü manevi huzurunuzdayız. Bundan bir asır önce işgal altındaki ülkemizi bağımsızlığına kavuşturmak adına giriştiğiniz o kutsal mücadeleyi selamlıyoruz; o mücadelenin ruhunu benliğimizde taşıyoruz. Ülkemizin işgal altında olduğu o çok zor günlerde bile, umudunu yitirmeyen, büyük fedakârlık gösteren halkımıza, liderlik yaparak, mücadeleyi bizzat yöneterek , milli egemenlik tutkumuzu öne çıkardınız.

Bu milli egemenlik ruhu ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101.yılının gururunu yaşamaktayız.

Huzurunuzda , milli mücadele kahramanlarımızı hürmet ve minnetle anıyor, bize bıraktığınız emaneti gururla ve şerefle gelecek kuşaklara taşıyacağımızı bilmenizi istiyoruz.Ruhunuz şad olsun.

Sevgili çocuklar, milletimizin yazdığı bu destanın sizlere armağan edilmesinin nedeni, sizlere olan güven ve sizlere duyulan inançtır. Dünyada çocuklara armağan edilen biricik bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’dır. Bayramınızı yürekten kutluyorum” yazdı.

Törene; İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ın yanı sıra müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.