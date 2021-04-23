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23 Nis 2021 - 10:00- Gündem G: 23 Nis 2021 - 10:06

SİYASİLERDEN 23 NİSAN MESAJI

Malatya’da siyasi isimler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için mesaj yayınladı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Bu yılda koronavirüs pandemisiyle buruk bir şekilde kutlanacak olan 23 Nisan ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı için Malatya’nın siyasi isimleri mesajlarını paylaştı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,’’Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve yüce meclisimizin açılış yıldönümünü kutluyor, tüm çocuklarımıza sevgiler sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı milli iradenin egemen kılındığı ve yarınlarımızın güvencesi en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza eşsiz bir armağandır’’ dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ‘’Çocuklarımızın geleceğini çalanlara, Meclisimizi itibarsızlaştıranlara, egemenliği tek bir kişide sananlara karşı mücadelemiz sürecek. Önderimiz Atatürk ve yol arkadaşlarını saygıyla anıyoruz’’ dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, ‘’Hangi şart olursa olsun Gazi Meclis’imizin kuruluşunun 101.yılını idrak etmenin gururu tarifsizdir ‘’ dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yılını ve #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Ülkemizin çocukları için, geleceği için; tevazu, samimiyet ve gayretle yolumuza devam ediyoruz’’ dedi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘’23 Nisan milletimizin yeniden dirilişinin yazıldığı tarihin adıdır’’ dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 Nisan Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘’ Milletimizin iradesinin, kararlarının ve sesinin yegâne temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101’inci kuruluş yıl dönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm Çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularla kutluyorum ”dedi.

( Haber Merkezi)

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23 Nis 2021 - 10:00 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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