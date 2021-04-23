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23 Nis 2021 - 09:06- Asayiş G: 23 Nis 2021 - 09:24

Tüfekle ev bastı! 1 yaralı!

Malatya'da askere gitme hazırlığı yapan genç tüfekle evinin içerisinde vurularak yaralandı. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalanırken, suç aleti çantası çöp konteynırında, tüfek ise yıkılan bir apartmanın en kazında gömülü halde bulundu.
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Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mevlüt Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan E.K.'nın (20) ikametine gelen M.Y. kapıyı açan E.K.'nın abisine E.K.'yı görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine E.K. evin kapısına gelirken şüpheli şahıs çantadan çıkardığı tüfekle E.K.'ya ateş açtı. Bacaklarına isabet alan E.K. yaralanırken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler olayın şüphelisini kısa sürede yakalarken, olayda kullanılan tüfeğin gizlendiği çanta Çardak Sokak'ta çöp konteynerinde suç aleti ise yıkılan bir apartmanın enkazında gömülü halde bulundu.

Yaralı gencin askere gitme hazırlığı yaptığı öğrenilirken, olayın şüphelisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. ( İHA)

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23 Nis 2021 - 09:06 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

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