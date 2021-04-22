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22 Nis 2021 - 21:08- Asayiş G: 22 Nis 2021 - 21:15

Otomobil alev alev yandı!

Malatya’da seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ettiği otomobil kullanılamaz hale geldi.

FERDİ DURDU
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Alınan bilgiye göre olay, Battalgazi İlçesi Malatya-Elazığ karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 34 RR 6627 plakalı otomobilden duman çıkmaya başladı. Motor kısmından alevler yükselen otomobile, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde ölen ya da yaralanan olmadı.

# malatya, etti, büyükşehir, battalgazi

22 Nis 2021 - 21:08 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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